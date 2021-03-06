Красноярск, , 11:46 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 150 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 63 493. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 150 случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 59 (темп прироста 0,3%), в Ачинске — 19, в Норильске — 6, в Сосновоборске — 6, в Канске — 5, в Боготоле — 5. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Эвенкийском муниципальном районе (п. Тура) — 12, Берёзовском — 7 и Богучанском — 6 человек.

Умерли в Красноярском крае за сутки 13 пациентов с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии — 2873 человека. Выздоровели за сутки 139 человек, всего — 58 724.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 5343 теста на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 428 224.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске следствие устанавливает обстоятельства инцидента в торговом центре «Квант», когда полицейские жёстко задержали мужчину за то, что он зашёл в учреждение торговли без маски.

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