Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве в поликлиниках и мобильных пунктах, где работают выездные бригады медиков, вакцинацию от коронавируса прошли более 700 тысяч человек, сообщается на портале мэра столицы.

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Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Ежедневно в столице вакцинируются от коронавируса от 10 до 15 тыс. человек.

Пандемия коронавируса в Москве пошла на спад, но для лечения больных COVID-19 из 9 тыс. коек свободно более 3 тыс. Госпитали для лечения пациентов с коронавирусом сохранят до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на середину февраля, в Москве более 555 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции.

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