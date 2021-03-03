Иркутск, , 09:59 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1912 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 3 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 530 человек (+205 за сутки).

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Госпитализированы 1642 пациента (-64 за сутки). Выздоровели 53 180 пациентов (+294 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 235 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за сутки).

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