Новосибирск, , 10:01 — REGNUM В России уже до осени должен завершиться основной объём массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 5 марта, в ходе посещения центра «Вектор» в Новосибирске заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить», — сказал премьер-министр.

Глава российского правительства указал на важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона», так как «люди в этом нуждаются».

«Я знаю, что здесь очень много усилий приложено «Вектором». Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства», — добавил Мишустин.

По его словам, это необходимо для того, чтобы закончить в России массовую вакцинацию «до соответствующей волны (коронавирусной инфекции — прим. ИА REGNUM), неважно когда это будет».

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал вакцину против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разработанный на основе синтетических пептидных антигенов препарат вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета.