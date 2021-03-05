Новосибирск, 5 марта 2021, 10:01 — REGNUM В России уже до осени должен завершиться основной объём массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 5 марта, в ходе посещения центра «Вектор» в Новосибирске заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства указал на важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона», так как «люди в этом нуждаются».
По его словам, это необходимо для того, чтобы закончить в России массовую вакцинацию «до соответствующей волны (коронавирусной инфекции — прим. ИА REGNUM), неважно когда это будет».
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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал вакцину против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разработанный на основе синтетических пептидных антигенов препарат вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета.