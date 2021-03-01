Брянск, , 10:48 — REGNUM В Брянской области 1 марта подтверждены 97 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода.

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В целом в Брянской области выявлены 32 тыс. 993 носителя инфекции. Выздоровели 32 тыс. 145 человек, в том числе 101 пациент выписан за сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 257 человек.

Лаборатории за сутки проверили 678 тестов, всего выполнено 460 тыс. 384 исследования.