Краснодар, , 11:47 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 9 марта региональный оперативный штаб.

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«В Краснодаре выявили 33 случая, в Новороссийске и Тихорецком районе — 12, в Сочи и Кавказском районе — 11, в Анапе — восемь. В Геленджике и Динском районе заболели по семь человек, в Ейске — пять, в Армавире и Апшеронском районе — по четыре пациента, в Белореченском и Отрадненском районах — по три заразившихся», — сообщили в оперштабе.

С 12 марта 2020 года на территории Краснодарского края подтверждено 39 707 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 618 пациентов. Скончались 2056 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В тяжёлом состоянии в ковид-госпиталях региона находятся 80 пациентов: 76 подключены к аппаратам ИВЛ, четверо находятся на ЭКМО.