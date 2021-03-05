Москва, , 15:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение разблокировать социальные карты. Об этом он написал в личном блоге.

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Также в столице отменяется домашний режим для пенсионеров.

Мэр рассказал о появившейся возможности перевести самоизоляцию «для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный», а также разблокировать для них социальные карты.

Решение вступит в силу с 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для семей с детьми упростили подачу электронных заявлений на получение выплат.