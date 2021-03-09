Москва, , 12:34 — REGNUM В Госдуму поступают обращения от парламентов стран мира с просьбой помочь с прививкой от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

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«У нас огромное количество обращений зарубежных парламентов с просьбой помогите, пришлите вакцину», — заявил Володин.

Он сообщил о том, что 22% депутатов сделали прививку от коронавируса, 35% — переболели.

«У нас есть вакцина, но, понятно, это дело каждого», — сказал Володин, призвав подумать о тех кто рядом.

Болезнь очень коварная с тяжелыми последствиями, добавил он.

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