Грозный, , 11:26 — REGNUM В Чечне продолжает улучаться ситуация по коронавирусу. Число заболевших ежедневно снижается, а число коек в ковидных госпиталях сокращается из-за ненадобности. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба, состоявшегося 26 февраля.

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По словам его председателя, спикера парламента Магомеда Даудова, в феврале в Чечне было госпитализировано 477 пациентов с диагнозом COVID-19. За этот же время выписаны в связи с выздоровлением 544 человека.

«Всего на сегодняшний день развёрнуто 215 коек-мест в медицинских организациях. Госпитализировано с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 120 человек. Свободных коек — 95 единиц, или 44%», — приводит слова Даудова пресс-служба главы и правительства республики.

Как сообщили 1 марта в федеральном оперативном штабе, в Чечне за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за этот же день 21 человек. Общее число носителей вируса достигло 11 310 человек, в тех, кто сумел победить болезнь, — 10 777. Скончались от осложнений 11 жителей Чечни.