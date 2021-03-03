Москва, , 11:45 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 1 284 новых случаев заражения коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 марта сообщили в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 1 284 новых случаев заражения, госпитализировано 853 человека, скончались 46 пациентов», — сообщили в штабе. Справились с болезнью ещё 2 065 москвичей.

Таким образом число вновь выявленных случаев за сутки практически не изменилось — днем ранее в городе исследования подтвердили заражение 1 277 жителей.

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