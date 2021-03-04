Белгород, , 15:08 — REGNUM Ещё 96 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 4 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию 2274 добровольца.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

С начала пандемии в Белгородской области подтверждены 31 тыс. 822 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 27 тыс. 265 человек, в том числе 99 выписаны за истекшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 494 пациента, два летальных исхода зарегистрированы за сутки.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 83 тыс. 284 заявки. Прошли полный курс 43 тыс. 488 добровольца, получили первый компонент вакцины 83 тыс. 184 человека.

В стационарах лечится 981 пациент, из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ, наблюдаются амбулаторно 3082 человека, на самоизоляции 10 тыс. 965 белгородцев.