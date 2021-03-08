Ростов-на-Дону, , 18:50 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались две женщины в возрасте 64 и 72 лет и пятеро мужчин в возрасте от 44 до 94 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Жертвами COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии стали 3 тыс. 227 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё два ковид-пациента скончались в Ростовской области