Красноярск, , 12:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 156 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 63 038. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в региональном оперативном штабе.

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За сутки после COVID-19 выздоровели 148 человек, за всё время — 58 298.

В Красноярском крае скончались 2833 пациента с коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 13 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Красноярском крае было выявлено 159 носителей коронавируса. Выздоровели 150 человек, скончались 12 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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