Волгоград, , 12:27 — REGNUM Ещё 154 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области 5 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы шесть летальных исходов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В стационарах находятся взрослых и 19 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1371 пациент. С начала пандемии в Волгоградской области выявили 50 тыс. 219 носителей инфекции, выздоровели 48 тыс. 42 человека, из них 150 завершили лечение за последние сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 806 пациентов.