Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM Все 100% сотрудников центра СПИД в Свердловской области имеют хороший защитный титр в результате вакцинации от COVID-19. Об этом заявила главврач учреждения, эпидемиолог и доктор медицинских наук Анжелика Подымова.

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В частности, «Спутник V» показал высокую эффективность по выработке антител. Подымова отметила, что привились уже 60% сотрудников или 161 человек. Медиков учреждения начали прививать в декабре.

«Мы проверили уровень антител — и 100% привившихся сотрудников имеют хороший защитный титр антител», — отметила Подымова.

Она добавила, что достаточный титр антител возникает в организме через две-четыре недели после получения второй дозы вакцины и затем сохраняется минимум год.