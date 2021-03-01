Новосибирск, , 13:04 — REGNUM В Новосибирскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Ещё 6300 доз вакцины «Спутник V» регион получил накануне, 28 февраля, сообщает новосибирское правительство.

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Всего в Новосибирскую область уже поступило 94 262 дозы вакцины против COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом. За всё время — 35 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 2025 детей; 32 885 пациентов выздоровели.

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