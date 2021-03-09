Хабаровск, , 09:51 — REGNUM В Хабаровском крае отмечают снижение темпов заражения коронавирусом во всех возрастных группах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. Вакцинацию будут активизировать, особенно в северных районах региона.

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На 9 марта в крае привились почти 33 тыс. человек. Более 19 тыс. жителей уже ввели второй компонент препарата «Спутник V».

Хабаровский край на данный момент уже получил 52 966 доз вакцины от коронавируса. Ожидаются дополнительные поставки препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 4715 жителей.