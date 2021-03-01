Ханты-Мансийск, , 09:19 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 110 случаев.

Основные очаги заражения в ХМАО на 1 марта: Сургут — 21 случай; Нижневартовск — 17; Ханты-Мансийск — 11; Нефтеюганский район — 10; Урай — 7.

С начала пандемии на 1 марта в Югре зарегистрировано 51 569 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 49 444 человека, скончались 748 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 1 марта — 0,89.