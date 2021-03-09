Томск, , 15:14 — REGNUM В 2021 году томичи практически не болеют обычным сезонным гриппом. Об этом 9 марта заявил заместитель губернатора Томской области Иван Деев.

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По его словам, это связано с большим количеством привитых от гриппа жителей области и с тем, что в регионе до сих пор действует масочный режим в связи с COVID-19, передаёт РИА «Томск».

В 2020 году в Томской области от гриппа привились 555 тысяч человек. Это каждый второй житель региона.

«Эпидемии гриппа нет. Более того, случаи заболевания практически не регистрируются», — отметил Деев.

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже эпидпорога. Случаев гриппа не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта в Томской области выявлено 30 620 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 28 930 человек.

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