Волгоград, , 12:38 — REGNUM Очередная партия вакцины «Спутник V» поступила в Волгоградскую область, сообщили ИА REGNUM 4 марта в региональном оперативном штабе. Сформирован запас препарата. Прошли вакцинацию уже почти 26 тысяч человек.

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Регион получил ещё шесть тысяч доз вакцины. С учётом предыдущей поставки запас препарата превышает 12,5 тысячи комплектов, подчеркнули в администрации, что соответствует потребностям области на плановый период до очередной поставки «Спутник V».

С начала прививочной кампании Волгоградская область получила 66 тысяч 221 дозу вакцины. Первый компонент ввели 53 тыс. 557 добровольцам, завершили иммунизацию 25 тыс. 699 жителей. Отметим, что ранее власти региона признали существование дефицита вакцины.

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