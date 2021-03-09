Санкт-Петербург, , 08:52 — REGNUM За первую неделю марта в Санкт-Петербурге количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, увеличилось на 40,64% по сравнению с последней неделей февраля. Об этом говорится в опубликованных материалах Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге. Таких пациентов за прошедшую неделю было 7914 человек.

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В то же время на прошлой неделе общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 0,4%, а общее количество активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении сократилось на 17,51%.

«Тренд на снижение распространения инфекции замедлился. Показатель госпитализаций продемонстрировал формирование высокого плато», — пришли к выводу аналитики Межведомственного совета.

Причем, это плато на 110% выше того плато, которое сформировалось в Петербурге в августе 2020 года, между первой и второй волнами эпидемии.

Специалисты заявляют о нестабильной эпидемиологической ситуации и высокой вероятности нового роста заболеваемости и призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, привиться от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, за 7 марта в Петербурге было зафиксировано 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 374 887 случаев заражения. От COVID-19 скончались 11 393 человек. Выздоровели 316 314 человека.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в городе развернуто 6924 койки, на 8 марта были свободны 1845 коек, что составляет 26,7%.

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