Тюмень, , 08:11 — REGNUM В Тюменской областной думе депутаты социального комитета отклонили инициативу об обеспечении санаторно-курортным лечением медработников, перенёсшим COVID-19. Об этом сообщает «Вслух.ру».

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Как следует из аналитической записки к законопроекту депутата тюменской облдумы от ЛДПР Глеба Трубина, коронавирус в регионе к январю 2021 года перенесли более трёх тысяч медработников. На их санаторно-курортное восстановление необходимо около 143 млн бюджетных рублей. Инициативу поддержали депутаты фракций либерал-демократов и КПРФ.

Однако оппозиционных депутатов не поддержали их коллеги из «Единой России», опираясь на доводы директора регионального департамента здравоохранения Натальи Логиновой.

«Реабилитация и санаторно-курортное лечение предоставляются в зависимости от показаний, независимо от профессии — врач это или учитель. Для медицинских работников предусмотрены дополнительные выплаты к зарплате, с учётом риска», — заявила чиновница.

Единороссы законопроект отклонили, подчеркнув, что в решении нет политической подоплёки.