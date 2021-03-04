Омск, , 13:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 281 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе выявлен 41 331 носитель коронавируса, выздоровели 31 184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Омской области был подтверждён 101 случай заражения, выздоровели 287 человек.

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