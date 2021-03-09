Москва, , 11:12 — REGNUM Власти Хорватии заработали и запустили проект Safe stay in Croatia, нацеленный на безопасное пребывание туристов в стране в условиях пандемии коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Все туристические объекты и поставщики туристических услуг — отели, транспортные компании, достопримечательности, кафе и рестораны — бесплатно получат специальный знак «Безопасное пребывание в Хорватии».

Цель проекта Safe stay in Croatia — дать сведения о том, что туристические объекты работает в соответствии с рекомендациями Всемирного совета по путешествиям и туризму. Информация предоставляется на восьми иностранных языках (русского пока нет).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хорватии активно готовятся к летнему сезону 2021 года и рассчитывают на существенный поток туристов из России.

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