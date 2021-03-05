Ульяновск, , 08:46 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно представленной информации, за последние сутки в регионе официально подтверждено 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно выявлено 48 189 случаев заражения SARS-CoV-2.

Отметим, что с 27 февраля по 1 марта в Ульяновской области суточное число лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом не превышало 100, затем выявлялось по 101 и 103 носителя.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин назвал работу скончавшегося ульяновского волонтёра-медика Светланы Анурьевой, которая помогала во время пандемии, имея тяжёлое заболевание, блестящим примером героизма.

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