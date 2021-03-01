Воронеж, , 14:02 — REGNUM Более 87 тыс. жителей Воронежской области получили прививки от COVID-19 по данным на 1 марта, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Как уточнили в пресс-службе, воспользовались правом на получение вакцины уже 87 375 воронежцев, из которых получили оба компонента 34 789 человек.

«Ожидаем, что поставки прививки в регион ближе к апрелю станут более интенсивными, это позволит Воронежской области выполнить план по вакцинации. Надеюсь, население массово откликнется на такой призыв и сделает выбор в пользу собственной безопасности и благополучия», — отметил губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее, 20 февраля, сообщалось о 72,5 тыс. вакцинированных воронежцев. При этом власти региона сообщили о готовности системы здравоохранения прививать до 10 тыс. человек в сутки.