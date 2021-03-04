Южно-Сахалинск, , 10:09 — REGNUM На Сахалине только за последние сутки на вакцинацию от коронавируса записались 740 человек. Всего ожидают прививку 17 766 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В среду 3 марта на Сахалине привились от коронавируса 734 человека. За всё время иммунизацию прошли уже 28 491 житель.

Вторую дозу вакцины получили за последние сутки ещё 756 человек. Полностью завершили процедуру вакцинации двумя компонентами препарата от коронавируса 19 096 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине наблюдается постепенное снижение выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом. 1 марта инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 35 жителей, 2 марта — у 34, 3 марта — у 36.