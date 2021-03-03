Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 719 человек.

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Тем временем общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 34 037. Выздоровели к настоящему времени 31 757 человек. На лечении в стационарах остаются 752 пациента с COVID-19. 45 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1066 коек, занято — 752, свободно — 314 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,5%. Амбулаторное лечение проходят 809 пациентов с COVID-19, наблюдается 108 человек», — отметили в штабе.