Москва, , 16:56 — REGNUM В России к маю 2021 года планируется произвести более 50 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 4 марта врио начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.

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По её словам план производства вакцин в России увеличивается с каждым месяцем.

«Если план производства в феврале у нас составил примерно 7 миллионов доз, то к маю планируется, что общий объём производства составит более 50 миллионов комплектов вакцин», — сказала Трапкова, выступая в Совете Федерации.

Согласно данным данным Росздравнадзора, на начало марта в России в гражданский оборот было введено 7 млн 885 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V» и 45 тысяч комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона».