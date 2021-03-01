Тюмень, , 15:12 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 84 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 марта коронавирусом заразились 31 388 человек. Выздоровели 29 523 человека, скончались 289 пациентов с COVID-19.