Симферополь, , 10:13 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 1 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 28 февраля, сообщалось о 65 новых случаях заражения.

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За весь период пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 35 790 человек. Выздоровели по данным на марта 31 839 пациентов.

За последние сутки в Республике Крым подтверждена смерть ещё пяти пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции в регионе составило 934 человека.

Добавим, что на 1 марта стационарное лечение проходят 1 443 человека — за сутки были госпитализированы 50 пациентов, выписаны 20 человек.