Белгород, , 12:16 — REGNUM В Белгородской области 5 марта подтверждены 99 случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 230 человек, скончались трое, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлен 31 тыс. 921 носитель инфекции. Выздоровели 27 тыс. 495 человек, продолжают лечение в стационарах 960 пациентов.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 497 человек.