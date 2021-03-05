Махачкала, , 14:18 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 43 жителей республики. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 29 988 человек. Такие данные привел 5 марта федеральный оперативный штаб.

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Число выздоровевших составило за все время пандемии 27 729 человек. За прошедшие сутки выписаны в связи с полным выздоровлением еще 40 пациентов.

По данным минздрава республики, за последние сутки были госпитализированы 85 человек, у которых проявились симптомы COVID-19. Выписаны из стационаров 76 пациентов. В настоящее время еще 695 жителей региона лечатся амбулаторно. Число случаев летального исхода к 5 марта достигло 1356. Это самый высокий показатель в СКФО.

«К счастью, умерших нет (по данным на 5 марта, случаев летального исхода за сутки не зафиксировано — ред. ИА REGNUM). Однако расслабляться рано. Все ещё немало пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, в основном это лица в возрасте 60+. В связи с чем напоминаем о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции», — прокомментировали ситуацию в минздраве региона.