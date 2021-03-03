Якутск, , 05:43 — REGNUM В одной из школ Якутска учителя математики с 14-летним стажем вынудили уволиться по собственному желанию за отказ от вакцинации от COVID-19.

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«Я написала заявление об уходе сама, потому что мне дали распоряжение о том, что будут отстранять от работы, если я не получу прививку. Не хотела, чтобы меня отстраняли, и чувствовать укоризненные взгляды некоторых коллег.

После моего отказа прививаться началось давление, придирки. Организовали классно-урочный контроль в классе, который я обучала. Завуч пришла на урок, накричала на меня. Во время проверки тетрадей меня обвинила в том, что они сдают домашние задания на двойных листах, им не давали тетради для контрольных работ. Этим я нарушаю устав школы, и учителем зваться уже не могу. Знаю, что многие согласились на вакцину под угрозой отстранения», — цитирует Sakhaday учителя.

Как пишет издание, в школах республики распространили методички, в которых пишется, что если работник отказался от вакцинации, то школу привлекут к административной ответственности, и есть угроза, что обычным штрафом не отделаешься. Могут приостановить деятельность школы на три месяца. В случае отказа от вакцинации работник отстраняется, и зарплата ему не начисляется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области не будут массово открывать прививочные пункты в торговых центрах, ведь тогда в регионе не хватит вакцины от COVID-19, заявил замминистра здравоохранения региона Сергей Турков.