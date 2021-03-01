Красногорск, , 17:05 — REGNUM Завершился набор пациентов для международного многоцентрового клинического исследования российского препарата «Полиоксидоний» при лечении COVID-19. Об этом 1 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Лекарственное средство производится в подмосковном Подольске. Препарат будут тестировать на предмет его эффективности при заболевании COVID-19 в средней и тяжёлой форме. Для этих целей отобрано 394 пациента в России и Словакии. Предполагается, что результаты исследования станут известны летом 2021 года.

«Это единственный оригинальный российский препарат, который одобрен регуляторами Евросоюза, и первый российский препарат, который получил одобрение в марте 2020 года от Министерства здравоохранения РФ для проведения ММКИ в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией», — отмечено в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Подмосковья поручил продумать удобные места и форматы вакцинации