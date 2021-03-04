Якутск, , 06:40 — REGNUM В Якутию всего поступило 56 412 доз вакцины от COVID-19, препарат практически полностью использован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 4 марта в республике использовано 91,3% вакцины от общего объёма. Первую прививку получили 51 047 человек, в том числе за сутки — 1230. Вторую дозу вакцины поставили уже 25 315 человек, в том числе за сутки — 94.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в последние дни сокращается масштаб первичной вакцинации от коронавирусной инфекции. Специалисты встревожены этим фактом и призывают горожан активнее участвовать в прививочной кампании.