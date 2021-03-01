Пермь, , 11:55 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 1 марта, выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше предыдущего суточного показателя. Заболеваемость постепенно снижается, третий день подряд в регионе фиксируют менее 200 фактов заражения, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 47 031 носитель коронавируса. Выздоровели 39 186 человек. На сегодняшний день получают лечение в больничных условиях 880 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Скончались 2 918 человек, у которых был выявлен коронавирус: 1740 — от COVID-19 (в том числе восемь — за последние сутки), еще 1178 — от сопутствующих заболеваний.