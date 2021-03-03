Краснодар, , 11:30 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 3 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 2 марта, сообщалось о 140 новых носителях.

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В Краснодаре подтверждено 42 случая заражения, на втором месте Динский район, где выявили 15 новых носителей. По восемь новых пациентов выявили в Армавире и Каневском районе, семь — в Сочи. Всего новые случаи заражения за сутки выявили в 29 муниципалитетах региона.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта 2020 года подтвердилось 38 868 случаев, выздоровели 33 682 жителя. Скончались 1973 человека с диагнозом COVID-19.

В тяжелом состоянии в стационарах региона находятся 76 ковид-пациентов: 73 на аппаратах искусственной вентиляции легких, еще трое на экстракорпоральной мембранной оксигенации.