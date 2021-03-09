Ульяновск, , 11:57 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количеством выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 112 и 102. Такую информацию публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 9 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 48 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 102.

Победил болезнь 45 171 человек, в том числе за последние сутки выздоровели 112 пациентов. В целом по региону доля выздоровевших составила 93%. В настоящее время в Ульяновской области официально насчитывается 2572 больных COVID-19.

Новых летальных исходов в регионе нет. Напомним, с начала пандемии в области умерли 857 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в Ульяновской области в марте пройдут две донорские субботы — 13 и 27 марта. В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что акция организована для привлечения жителей к безвозмездному донорству и возможности участия в донорском движении лиц, занятых на производстве.