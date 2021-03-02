Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Ленинградской области продолжается незначительный рост числа вновь выявленных случаев коронавируса на фоне увеличения объемов тестирования. За минувшие сутки в регионе было выявлено 149 новых носителей, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 2 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 36 300 зараженных, из них 32 770 человек переболели и выздоровели, в том числе 217 — за прошедшие сутки. Умерли от ковида 657 жителей Ленобласти, в том числе девять летальных исходов от COVID-19 были подтверждены в первый день весны 2021 года.

В свою очередь в региональном оперативном штабе уточнили, что по состоянию на утро 2 марта в Ленобласти развернуто 1294 койки для пациентов с COVID-19. Из них свободна 361 койка (27,9%), в том числе 146 коек в палатах реанимации.

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