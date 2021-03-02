Томск, , 14:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 марта в администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

За весь период пандемии в регионе выявлено 30 357 носителей коронавируса. Выздоровел 28 321 человек, в том числе 87 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Томской области было подтверждено 44 случая заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Прививки от коронавируса сделали более 23 тысяч томичей