Москва, , 11:38 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» разрешена для использования пожилым лицам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Вакцина «Эпиваккорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате исследований, которые продемонстрировали «иммуногенность и высокую безопасность» «ЭпиВакКороны» для пожилых пациентов, препарат получил разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.