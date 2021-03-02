Казань, , 13:50 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 2 марта, прошли 82 709 жителей. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

За сутки число привитых возросло на 956 человек. Вторую дозу препарата получили 20 044 жителя.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии 49 медицинских работников поликлиник из 16 муниципальных образований, перенесших COVID-19, направят на реабилитацию в санатории.

Читайте также: В Татарии переболевших COVID-19 медиков направят на реабилитацию