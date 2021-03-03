Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновской области учреждения дополнительного образования вернулись к очному режиму обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В регионе сняли ограничения по предоставлению услуг дополнительного образования для детей, образовательные учреждения вернулись в плановый режим работы. Власти отмечают, что после долгого перерыва вводятся новые интересные занятия.

При этом сохраняются санитарно-эпидемические требования — в частности, входной фильтр, дезинфекция и проветривание помещений, обработка рук. Также в кабинетах устанавливаются рециркуляторы.

По данным министерства просвещения, в Ульяновской области услуги дополнительного образования оказывают 630 учреждений, в том числе детские сады, вузы, техникумы. Всего в регионе насчитывается свыше 5 тыс. кружков и секций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии проведено свыше 706 тыс. лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы более 673 тыс. человек. Лабораторно подтверждено 47 885 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 44 387 человек.