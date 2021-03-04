Воронеж, , 10:13 — REGNUM В медучреждениях Воронежской области за последние две недели репрофилировано 803 койки из 2045, ранее развернутых для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Данные были приведены 3 марта на заседании регионального оперативного штаба.

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«Правильно, что мы не просто выводим коечный фонд из специализированного, а сразу репрофилируем для оказания плановой помощи пациентам в медицинских учреждениях, — сказал губернатор Александр Гусев.

На заседании также было поддержано предложение о возобновлении диспансеризации и профосмотров для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию или сделал прививку.

На 3 марта в Воронежской области было подтверждено 68 737 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 62 663, скончались 2 345 пациентов.