Брянск, , 10:48 — REGNUM В Брянской области 9 марта подтверждены 85 случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. В лабораториях региона специалисты проверили 593 теста, сообщили ИА REGNUM в регионально оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 33 716 носителей инфекции. Выздоровели 32 874 человека, в том числе 72 пациента выписаны за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе выполнены 471 094 исследования на коронавирус.