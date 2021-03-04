Ижевск, , 08:06 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 марта выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 76 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 598 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — шестеро детей в возрасте до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан 81 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 25 276 человек. 364 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2958 человек.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта прививку от коронавируса сделали 27 724 человека. Второй компонент препарата получили 9403 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. За сутки был впервые вакцинирован 631 житель региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 3234 человека.