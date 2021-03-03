Брянск, , 11:11 — REGNUM В Брянской области 3 марта подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода.

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С начала пандемии в Брянской области выявили 33 тыс. 185 носителей коронавируса. Выздоровели 32 тыс. 313 человек, из них 110 выписаны за истекшие сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 260 пациентов.

Лаборатории за сутки проверили 1869 тестов, всего выполнены 462 тыс. 553 исследования на коронавирус.