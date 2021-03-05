Белгород, , 17:17 — REGNUM Полностью завершили вакцинацию от COVID-19 свыше 44,5 тысячи жителей Белгородской области. За минувшие сутки подали заявки свыше 1,8 тысячи добровольцев, сообщили ИА REGNUM 5 марта в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего на вакцинацию записались 85 тыс. 105 человек. Получили первый компонент 84 тыс. 994 жителя области, завершили иммунизацию 44 тыс. 509 белгородцев.

В Белгородской области зарегистрирован 31 тыс. 921 случай заражения коронавирусом, выздоровели 27 495 человек, от осложнений скончались 497 пациентов.