Саратов, , 09:14 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 3 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 083 человек, за сутки инфицированы 188 жителей. Накануне заболели 190 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 197 пациентов, или 90,2%, за сутки — 157 человек. Всего скончались 649 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове подтверждено 85 новых случаев, в Энгельсском районе — 20, остальные — в других муниципалитетах области. Вновь наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан старше 60 лет — 84 пациента, 32 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 24 человека — в возрасте от 40 до 49 лет, восемь — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 19 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1223 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за последние два месяца регистрируется снижение числа случаев заболевания коронавирусом на 4,2% по сравнению с ноябрем-декабрем 2020 года.

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